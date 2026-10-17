Abogados de la congresista Ilhan Omar cuestionan la legalidad del allanamiento a su casa

"No existe fundamento legítimo para sugerir que haya violado alguna ley relativa a su estatus de ciudadanía", indica la carta, enviada el viernes, en la que sus abogados afirman que el registro no fue "ni justificado ni legal".

Igualmente piden a los fiscales federales que compartan copias de cualquier grabación de vídeo o audio realizada en el hogar de la congresista, de origen somalí y la primera musulmana electa a la Cámara de Representantes de EE.UU.

El pasado lunes, agentes del Departamento de Seguridad Nacional registraron la residencia de la representante en Washington y, según ha trascendido, la investigación está relacionada, en parte, con asuntos de inmigración y fraude.

Según The Wall Street Journal, que tuvo acceso a la carta, la investigación tiene el propósito de reunir pruebas para retirarle la ciudadanía a Omar y, en última instancia, deportarla.

Los abogados indican además en la misiva que el registro no siguió las instrucciones específicas del juez que lo autorizó, incluyendo de que se debía notificar al asesor jurídico general de la Cámara de Representantes antes de la ejecución del registro.

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También indicaron que a Omar ni a sus abogados se les entregó una copia de la orden judicial previo al registro, tal como lo había exigido el juez. Menciona además que la congresista intentó contactar a sus abogados al inicio del registro, pero los agentes se lo impidieron durante más de una hora.

El pasado mes de enero, la Administración de Donald Trump desplegó a agentes federales en el estado de Minesota tras asegurar que se había cometido un fraude masivo en programas de servicios sociales.

Trump ha vinculado constantemente estas supuestas irregularidades con la comunidad de inmigrantes somalíes en el estado, la más grande en todo el país y según fuentes conocedoras de la investigación citadas por medios, las pesquisas están relacionadas con un presunto fraude migratorio y examinan, entre otros aspectos, documentación presentada por su padre cuando ella era niña.

El Departamento de Justicia reaccionó señalando que la carta estaba llena de "acusaciones falsas e inexactitudes" y aseguró que se cumplió con el debido proceso de ley.

Por su parte la fiscal federal de Washington, Jeanine Pirro, aseguró a Fox News que el juez "no habría firmado esa orden judicial a menos que hubiera habido causa probable".