Al menos 35 heridos en una estampida durante una multitudinaria fiesta hindú en Calcuta

El incidente ocurrió alrededor de las 19.40 hora local (14.10 GMT) cuando una multitud se congregaba para visitar uno de los pabellones temporales instalados en la ciudad con motivo de la festividad, dedicada a la diosa hindú Durga.

Según la Policía de Calcuta, la lluvia provocó un movimiento repentino entre las personas que esperaban para acceder al recinto y varios asistentes cayeron al suelo, lo que desencadenó la estampida.

Unas 35 personas fueron trasladadas al Calcutta Medical College and Hospital, mientras los equipos de emergencia evacuaron el recinto y suspendieron el acceso de visitantes.

Medios indios informaron de al menos 17 posibles fallecidos, aunque ese balance no había sido confirmado oficialmente por las autoridades de momento.

El accidente ocurrió en el norte de Calcuta, donde cientos de miles de personas recorren durante estos días los pabellones levantados especialmente para el Durga Puja, una celebración particularmente multitudinaria en el estado de Bengala Occidental.

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Las autoridades desplegaron efectivos policiales y de emergencia en la zona mientras continuaban recopilando información sobre las víctimas.