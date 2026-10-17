Al menos 5 heridos en explosión en una de base de Fuerzas de Movilización Popular en Irak

"Se ha logrado controlar el incendio provocado por la explosión de un depósito de munición deteriorada, situado en una de sus bases al este del canal, en Bagdad", informó en un comunicado la Dirección General de Medios de las FMP.

Asimismo, "confirmó que el saldo final del incidente es de cinco efectivos con heridas leves".

La nota añadió que "comités especializados han comenzado a investigar las circunstancias y causas del suceso" y que "los resultados se darán a conocer una vez concluida la investigación".

Las FMP, compuestas por milicias mayoritariamente chiíes y algunas de ellas muy cercanas a Irán, fueron formadas en 2014 para combatir al grupo terrorista suní Estado Islámico (EI), pero continuaron operando tras la derrota territorial de los yihadistas en 2017 como grupo paramilitar e incluso se implantaron en varias instituciones estatales.

Esta explosión se produjo en un momento en que el Gobierno iraquí, liderado por el primer ministro, Ali al Zaidi, avanza en el desarme de estas milicias tras presiones de Estados Unidos y después de que se les atribuyeran ataques a países del golfo Pérsico en apoyo a Irán.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al Zaidi anunció el mes pasado que el desarme de las milicias, que antes estaba previsto para el 30 de septiembre, será a partir del 30 de junio de 2027.

Sin embargo, varias facciones armadas alineadas con Irán rechazaran esta fecha mientras continúa la guerra en Oriente Medio.

Las FMP fueron objeto de ataques llevados a cabo por Arabia Saudí junto con Estados Unidos contra varias de sus sedes, que causaron al menos 20 muertos de entre sus miembros.