Al Sisi asegura que Egipto tomará cualquier medida para defender a Arabia Saudí

"Me dirijo a todos, a todos los países del Golfo (Pérsico), para pedir que se detenga esta guerra", aseguró en referencia a los conflictos en la región, sobre todo la de los rebeldes hutíes del Yemen, durante la ceremonia de graduación de nuevas promociones de estudiantes de la Academia Militar Egipcia.

No obstante, añadió que "independientemente de que ese llamamiento tenga éxito o no, Egipto seguirá apoyando las directrices" del rey saudí Salmán bin Abdulaziz Al Saud y del príncipe heredero saudí Bin Salmán.

"Estamos dispuestos a adoptar cualquier medida para protegeros y defenderos. Sé que esta cuestión requiere una autorización del Parlamento egipcio, y espero que el Parlamento celebre una sesión extraordinaria para concedernos esa autorización, si llegara a ser necesario", afirmó el presidente egipcio.

A renglón seguido, aclaró que "no está hablando de que vayan a combatir a nadie ni a atacar a nadie": "Estamos hablando únicamente de defensa".

Insistió, como está haciendo en los últimos días, en que "nunca olvidarán a sus hermanos del Golfo", y recordó su discurso de este jueves en el que afirmó que deben "mantenerse firmes y ofrecer todo el apoyo para proteger los territorios de los hermanos del Golfo y defenderlos".

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"Quiero decirle algo a todo el mundo: nosotros no buscamos protagonismo ni queremos asumir un papel por el mero hecho de asumirlo. Pero no es en absoluto aceptable que escuchemos que el reino de Arabia Saudí está siendo atacado o que su seguridad y estabilidad se ven amenazadas", zanjó.

Estas declaraciones se producen en medio de los desafíos regionales que atraviesa Arabia Saudí, con una ofensiva de los rebeldes hutíes del Yemen, que ha llegado a lanzar ataques contra aeropuertos saudíes e instalaciones petroleras.

Egipto, como lo reiteró el pasado jueves Al Sisi, considera que la seguridad del golfo Pérsico, la estabilidad de sus países vecinos y la protección de las rutas marítimas forman parte de un mismo entramado estratégico.

Mientras tanto, continúa el conflicto entre la coalición militar liderada por Arabia Saudí contra los hutíes, que en las últimas semanas han incrementado sus operaciones contra el reino saudí, y en los primeros días de octubre han causado 19 muertos y decenas de heridos.

A mediados de septiembre, el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, realizó una visita exprés a Egipto para reunirse con Al Sisi, con quien acordó que "las circunstancias actuales exigen una mayor solidaridad y coordinación entre ambos países, dado que sus intereses y objetivos coinciden".