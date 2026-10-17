Arrestan en República Dominicana a un español que pretendía viajar a Alemania con cocaína

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) dio a conocer en comunicado que el español iba a viajar a Frankfurt, Alemania, desde el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, enclave turístico situado al este del país.

Las unidades actuantes y fiscales, tras recibir informes de inteligencia, intervinieron el equipaje del extranjero de 24 años, cuyo nombre no fue suministrado por la DNCD.

Durante el protocolo de inspección, las unidades caninas dieron la alerta positiva en una maleta, procediendo a la apertura del equipaje, en cuyo interior se confiscaron los 20 paquetes de la sustancia, forrados con cinta adhesiva y marcados con varios logotipos.

Al momento de su detención y registro corporal al extranjero se le ocuparon dos teléfonos celulares y dinero en efectivo (dólares estadounidenses y pesos dominicanos), entre otras evidencias vinculantes con el proceso.

"Se trata de redes dedicadas al tráfico ilícito de drogas que utilizan personas de distintas nacionalidades, llamadas 'mulas', para traficar con sustancias narcóticas hacia Estados Unidos Europa y Canadá", afirmó la DNCD.

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El detenido fue entregado a las autoridades del Ministerio Público, mientras que la sustancia confiscada fue embalada bajo cadena de custodia y enviada al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).