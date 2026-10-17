Avalancha en zona central de Los Andes chilenos causa al menos cuatro fallecidos

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) explicó en un comunicado que hay otras cuatro personas heridas y que no se descarta "la existencia de otras personas atrapadas en el lugar".

El accidente tuvo lugar en los alrededores de la Laguna del Inca, en el Centro de Esquí Portillo, el más antiguo de Sudamérica, ubicado a dos horas de Santiago y a solo 3 kilómetros del Paso Internacional Los Libertadores, que separa la región chilena de Valparaíso con Mendoza (Argentina).

Según medios locales, la avalancha arrastró al grupo de excursionistas a las aguas heladas de la laguna, donde los equipos de rescate siguen trabajando para recuperar los cuerpos.