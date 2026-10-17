Bruselas: "Debemos hacer más" para presionar a Rusia, tras suspensión sanciones de EE.UU.

"La UE ha proporcionado a Ucrania una ayuda total de 230.000 millones de euros. Y acabamos de aprobar la mayor ampliación de nuestra lista de sanciones hasta la fecha. Nuestras sanciones están ejerciendo presión sobre la economía rusa. Pero debemos hacer más", dijo en declaraciones a EFE el portavoz comunitario Thomas Reigner, preguntado por la suspensión de las sanciones por parte de EE.UU.

Asimismo, el portavoz se hizo eco de unas declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, este viernes al término de la reunión con los líderes europeos, en las que se mostró tajante en que la Unión Europea "no levantara ninguna sanción a menos que Rusia ponga fin a la guerra".

La mandataria también aseguró que el bloque comunitario sigue trabajando en su vigésimo segundo paquete de sanciones contra Rusia.

Por otro lado, los líderes de los Estados miembros lamentaron al unísono "la decisión de Estados Unidos de levantar temporalmente las sanciones sobre el gasóleo ruso" en sus conclusiones tras la cita en Bruselas.

La decisión de Trump afecta a una ley bautizada con el nombre del fallecido senador republicano Lindsey Graham, de Carolina del Sur, que busca endurecer las sanciones contra la economía rusa y limitar el flujo de recursos financieros que contribuyen a sostener la guerra contra Ucrania.

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Trump justificó la exención ante el Congreso por considerar que responde al "interés nacional" de Estados Unidos, y eximió de la aplicación de varias disposiciones de la ley, entre ellas las sanciones contra personas y entidades vinculadas al Gobierno ruso, las restricciones financieras y comerciales y los aranceles previstos para los productos rusos y los procedentes de determinados países compradores de hidrocarburos de Rusia.

El pasado mes de septiembre, tras la aprobación de la 'Ley Graham', Von der Leyen se mostró satisfecha y subrayó que la acción coordinada a ambos lados del Atlántico puede marcar la diferencia a la hora de poner fin a la guerra rusa en Ucrania.