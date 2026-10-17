Cientos de jóvenes se manifiestan pacíficamente en Bruselas entre consignas antifascistas

Los jóvenes, entre los cuales también se encuentran profesores y sindicalistas según apuntó el la agencia de noticias Belga, comenzaron una marcha hacia la estación de Bruselas sur a media mañana que, por el momento, se produce sin enfrentamientos policiales a pesar de que la policía bloqueó el paso a los manifestantes en algunos puntos.

En la estación de Lieja, al este de Bruselas, se manifestó otro grupo de jóvenes quienes, según medios belgas, expresaron su preocupación por los recortes en materia de educación, así como por las condiciones laborales, los servicios públicos y la desigualdad social.

Este viernes se informó sobre varios llamamientos a protestas en la capital belga a través de redes sociales, entre ellos estudiantes francófonos y otros movimientos vinculados con los ‘chalecos amarillos’ en Francia.

Por su parte, el alcalde de Bruselas, el socialista Philippe Close, declaró que ninguna de las manifestaciones que se esperaban para este sábado contaba con autorización oficial.

Estas protestas se suman a la jornada de manifestaciones de varios colectivos organizadas hoy en Francia, donde el Ministerio del Interior ha contabilizado "unas 500 acciones" y "más de 90 manifestaciones" en todo el país.