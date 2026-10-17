Comienza la campaña benéfica Teletón para apoyar a afectados del doble sismo en Venezuela

Este evento, que concluirá el domingo y cuyo formato no se organizaba en el país desde los años 2000, tiene una programación ininterrumpida de 15 horas que combina transmisión en vivo de radio y televisión y tendrá la participación especial del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela.

Venevisión informó que los donativos se destinarán a causas que llevan organizaciones como Cáritas Venezuela -brazo de acción social de la iglesia católica-, la Fundación Juan Pablo Dos Santos -que trabaja en la dotación de prótesis para amputados que dejó el terremoto- y a Fe y Alegría, que tiene una red de escuelas en Venezuela.

En agosto, Venevisión informó que "todos los donativos nacionales e internacionales se canalizarán íntegramente a través de la plataforma de United Way Worldwide y su brazo ejecutor en el país, el Dividendo Voluntario para la Comunidad, institución de la cual Venevisión es miembro activo".

La firma global Ernst & Young se encargará de la auditoría para respaldar la transparencia y trazabilidad en la gestión de las donaciones.

El doble terremoto del pasado 24 de junio dejó al menos 6.509 fallecidos, casi 18.000 damnificados, 856 edificios afectados y 190 colapsados, según datos oficiales.

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El Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares (unos 16.900 millones de euros) los daños físicos directos por los terremotos del 24 de junio y advirtió en julio pasado que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica del país petrolero durante la próxima década.