Cuba agradece donativos de aceite vegetal y arroz por parte de Rusia y Japón

"Apreciamos estos esfuerzos solidarios con Cuba, destinados a grupos vulnerables y a damnificados por el huracán Melissa", afirmó el ministro de Exteriores del país caribeño en la red social X.

Tras su impacto en cinco provincias del oriente cubano en octubre de 2025, el huracán Melissa no dejó víctimas mortales, pero sí provocó daños materiales afectando más 116.000 viviendas, 600 infraestructuras médicas estatales, más de 2.000 centros educativos, unas 100.000 hectáreas de cultivos e infraestructuras de transporte, telecomunicaciones, electricidad y abasto de agua.

El Gobierno cubano ha reconocido además, que en el país existen actualmente unas 876.522 personas en "situación de vulnerabilidad", término que utiliza el ejecutivo de La Habana para referirse a la situación de precariedad de miles de cubanos.

Tanto el cargamento ruso como el japonés, que arribaron la víspera a la capital cubana, tienen como destino las reservas para respuestas de emergencia del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) en la isla, el canal multilateral central por el que llegan estas donaciones y que coordina la distribución de las ayudas.

La ayuda de ambas naciones llega en un momento de una profunda crisis en Cuba, marcada por el desabastecimiento de bienes básicos, apagones constantes e inflación desatada.

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La presión de Estados Unidos este año ha agravado aún más la situación, especialmente con el bloqueo petrolero impuesto desde el pasado enero, a lo que se añadieron en mayo sanciones que afectan a empresas y particulares que tengan relaciones económicas con el Estado cubano.