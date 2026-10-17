Dos cazas rumanos derriban dos drones sobre sus aguas territoriales en el mar Negro

Los cazas despegaron de Borcea, una base en el sureste de Rumanía, a las 17.43 (14.43 GMT), tras detectarse por radar varios objetos rumbo al suroeste, a unos 120 kilómetros al este de la isla ucraniana de las Serpientes, próxima a la desembocadura del Danubio.

El primer dron entró en el espacio aéreo rumano a las 17.59 y fue derribado dos minutos después, mientras que el segundo penetró a las 18.01 y fue abatido a las 18.05, según el Ministerio.

El ministro de Defensa, Radu Miruta, explicó en Facebook que los dos drones fueron interceptados y derribados en el mar Negro "instantes después de haber ingresado ilegalmente" en el espacio aéreo del país.

Miruta felicitó a los pilotos y subrayó que "el trabajo realizado hasta ahora no ha sido en vano".

El derribo se produce tras una oleada de ataques con drones contra siete buques mercantes frente a las costas de Rumanía y Bulgaria desde el 5 de octubre, con un balance de al menos dos marineros muertos, 28 desaparecidos y tres embarcaciones hundidas.

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Los últimos ataques afectaron a dos buques cisterna en aguas territoriales rumanas el miércoles y el jueves, lo que ha aumentado la preocupación por la seguridad de la navegación comercial y por una posible extensión de la guerra de Ucrania al territorio de la OTAN.

Los Gobiernos de Rumanía y Bulgaria, ambos miembros de la Alianza y de la Unión Europea, han evitado atribuir los ataques a Rusia ante la falta de pruebas materiales concluyentes.

El presidente rumano, Nicușor Dan, y el primer ministro búlgaro, Rumen Radev, abordaron el jueves la situación con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien aseguró que la Alianza ha reforzado su presencia en el flanco oriental y sus capacidades de defensa contra drones.

Bulgaria pidió el viernes a la OTAN el despliegue de aviones de combate, equipos antidrones y misiles antiaéreos, mientras que Dan consideró "inaceptables" que se atacase a barcos en aguas territoriales de Rumanía.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en 2022, otros cuatro drones han sido derribados sobre territorio rumano, tres en julio y uno en agosto de este año, este último abatido por un F-18 español dentro de una misión de policía aérea de la OTAN.