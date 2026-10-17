Ecuador programa trabajos de "mantenimiento" eléctrico este sábado en 15 provincias

En su cuenta de X, el Ministerio detalló que se realizarán 54 trabajos de mantenimiento en los sistemas de transmisión y distribución eléctrica entre las 03:00 y las 06:00 (08:00 y 11:00 GMT), de los cuáles 47 corresponderán a redes de distribución y siete al sistema de transmisión.

Los trabajos incluyen el mantenimiento de líneas eléctricas, la revisión de subestaciones, la poda de vegetación cercana a las redes, el reemplazo y mejora de equipos, así como la reubicación de líneas y la puesta en funcionamiento de una subestación móvil.

El anuncio se produjo horas después de que se conociera que Colombia reanudará la venta de energía a su vecino del sur.

El presidente Noboa ya había anunciado el miércoles estas intervenciones, como parte de la reparación del sistema eléctrico para poder afrontar los meses más críticos del fenómeno climático de El Niño, previstos entre finales de noviembre y febrero próximos.

"Tenemos una situación climática muy dura, especialmente en la costa, pero también está afectando a zonas de la sierra. Hemos visto la cantidad de granizo que cayó en Quito, cómo se ha inundado, y eso fuerza a que tengamos mayores mantenimientos y mayor inversión en distribución, así mismo como en transmisión", dijo el mandatario.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estos trabajos de mantenimiento se anunciaron después de que, durante los últimos días, ciudadanos de varias zonas de Quito y Guayaquil reportaran interrupciones imprevistas y mientras empresas de alto y medio voltaje afrontan desconexiones de hasta 72 horas para reducir la presión sobre los embalses hidroeléctricos.