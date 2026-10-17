Eisenkot califica de "terrorismo judío" el ataque de colonos contra diplomáticos europeos

"Lo que está ocurriendo en Cisjordania es terrorismo judío con el respaldo del Gobierno de Israel. Una vez más, en tan solo un día, grupos de delincuentes violentos atacan a ciudadanos extranjeros; en esta ocasión, a diplomáticos y funcionarios oficiales", dijo Eisenkot en un mensaje en hebreo en X.

Añadió que esta violencia "está consumiendo la poca legitimidad que le queda al Estado de Israel", además de poner en peligro a los soldados y a "los asentamientos de Judea y Samaria".

Netanyahu, que ayer puso en duda el ataque colectivo perpetrado por más de 50 colonos en el pueblo palestino de Abu Falah, durante el que una fotógrafa estadounidense del Washington Post, Heidi Levine, recibió una paliza y tuvo que ser operada, aún no se ha pronunciado al respecto.

En un comunicado anterior en X, publicado en inglés, el ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, ya había condenado "los graves actos de violencia" en Taybeh perpetrados por los que describió como "alborotadores israelíes" y dijo que se había anuciado una investigación policial.

"El Ministerio de Asuntos Exteriores mantiene contacto con los embajadores de los países afectados, con el fin de prestar apoyo a las fuerzas de seguridad, que trabajan para identificar a los agresores y llevarlos ante la justicia", añadió sobre un suceso en el que se vieron afectados los cónsules de Francia y Bélgica, y sus delegaciones, así como representantes polacos.

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El ministro de Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, condenó este sábado "en los términos más firmes" el ataque, según un mensaje en X en el que confirmó que un alcalde francés había sido agredido y la ventanilla de un vehículo belga destrozada.

De acuerdo con vídeos del suceso, unos siete jóvenes colonos de alguno de los asentamientos ilegales cercanos a esta localidad- enmascarados, algunos guantes y bates- pararon los coches con sus 'quads', exigieron los documentos de identidad, lanzaron piedras y destrozaron la ventanilla de un coche del consulado belga.

En uno de los vídeos aparece en el suelo -apoyado en uno de los vehículos- una persona identificada como Bernard Baudoux, alcalde de la localidad francesa de Aulnoye-Aymeries hermanada con la de Taybeh, y quien resultó herido.

Un joven palestino resultó brutalmente golpeado y sufrió una brecha en la cabeza con seis puntos de sutura, mientras que una anciana fue pateada e insultada, según confirmó a EFE el párroco del Patriarcado Latino de Taybeh, Bashar Fawadleh.

Israel no suele arrestar a colonos (a veces uniformados y en servicio) que agreden o matan a palestinos y rara vez una investigación termina en una acusación formal, por lo que diversas ONG denuncian un clima de "total impunidad".