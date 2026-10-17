El líder sindical portugués no descarta otra huelga general por la carestía de la vida

"Podrá haber otra huelga general. Y tendremos todas las formas de lucha que nos conduzcan a los objetivos que los trabajadores se proponen", afirmó Oliveira, quien recalcó que todas las opciones de protesta están "siempre sobre la mesa".

El dirigente sindical hizo estas declaraciones durante una manifestación convocada por la CGTP, la principal central sindical portuguesa, que recorrió el centro de Lisboa y concluyó en la céntrica plaza del Rossio, escenario también de una movilización juvenil para reclamar soluciones a la crisis de la vivienda.

"Hoy es un gran día de lucha, un gran día de afirmación de los trabajadores", dijo Oliveira, quien denunció el "brutal aumento del coste de vida" que, según explicó, afecta especialmente a los combustibles, la alimentación, los bienes de primera necesidad y la vivienda.

El líder sindical reclamó al Gobierno conservador del primer ministro, Luís Montenegro, un cambio de políticas que incluya medidas de control de los precios y una mejora de los salarios.

"No podemos vivir en un país donde, aun trabajando, seguimos llegando a final del mes sintiendo que nos sobran días para el salario que tenemos", lamentó.

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Oliveira consideró que esta situación refleja un modelo económico en el que "la acumulación de ganancias por parte de unos pocos se vuelve cada vez más evidente" y defendió que la movilización de los trabajadores es el camino para conseguir cambios.

La CGTP reclama una subida general de los salarios del 15 %, con un incremento mínimo de 150 euros mensuales, así como elevar el salario mínimo nacional hasta los 1.100 euros, mejorar las pensiones y reforzar los servicios públicos.

El secretario general de la CGTP también destacó a EFE la importancia de las movilizaciones juveniles por el acceso a la vivienda, que este sábado coincidieron con la protesta sindical en la plaza del Rossio.

"Estas acciones de movilización de jóvenes que están surgiendo ponen en evidencia que los problemas se están sintiendo y que los jóvenes ven su perspectiva de futuro cada vez más condicionada", explicó.

Oliveira señaló que las dificultades para adquirir una vivienda, independizarse o construir un proyecto de vida están impulsando a las nuevas generaciones a organizarse y salir a la calle.

El dirigente sindical valoró especialmente estas iniciativas, aunque insistió en que la respuesta al encarecimiento de la vida debe involucrar al conjunto de la sociedad.

"La tenemos que dar todos. La tienen que dar los jóvenes, los que trabajan y los que trabajaron toda su vida entera, porque todos nosotros estamos sintiendo este brutal aumento del coste de vida", subrayó.

La movilización sindical coincidió con una acampada convocada por colectivos juveniles para exigir medidas que garanticen el acceso a una vivienda asequible, uno de los principales problemas sociales de Portugal, especialmente en Lisboa y Oporto.

La protesta se produce después de las movilizaciones de los últimos días en Oporto, donde una intervención policial para desalojar una acampada por la vivienda generó críticas de los organizadores.

Oliveira insistió en que las protestas juveniles y las reivindicaciones sindicales responden a dificultades compartidas por diferentes generaciones y defendió la necesidad de mantener la presión social.

"Todos nosotros tenemos que buscar respuestas, todos nosotros tenemos que exigir una política diferente", afirmó.

La jornada de protestas supone un nuevo episodio de contestación social al Ejecutivo de Montenegro, en un contexto marcado por la pérdida de poder adquisitivo, las dificultades de acceso a la vivienda y las reivindicaciones de mejoras salariales.