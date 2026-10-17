El periodista Radden Keefe alerta sobre los "estafadores" del poder de nuestro tiempo

Estas son "las figuras que definen nuestra era", según comentó en un encuentro con periodistas con motivo de su participación en la Bienal del Pensamiento de la ciudad española de Barcelona.

Su último libro, 'London Falling', publicado hace unos meses, se mantiene entre los más vendidos en los países anglosajones, una historia centrada en los Brettler, una familia londinense cuyo hijo pequeño, Zac, de diecinueve años, saltó el 29 de noviembre de 2019 desde el balcón del lujoso apartamento de un hombre de dudosa reputación y murió.

"Todas las cosas que han pasado desde la publicación del libro han sido positivas para mí, pero sí es verdad que tengo como una responsabilidad para con la familia Brettler, como que los debo cuidar, porque esta historia para ellos ha sido como una montaña rusa", explicó.

Uno de los misterios que quería desentrañar era responder a la siguiente cuestión: "¿Por qué un chico que lo tiene todo quiere ser el hijo de un oligarca de la Europa del Este?, ¿por qué se inventa una identidad nueva con sólo dieciocho años?".

Al habla siempre con los padres de Zac, a quienes advirtió de que publicaría detalles que no les gustarían, sostiene que el joven, obnubilado por hombres mayores poderosos, quedó, al final, "absorbido" por la propia ciudad de Londres.

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Sobre quién fue el responsable de su muerte, Radden Keefe dice que tiene "claro" que otras dos personas que fingían ser lo que no eran, Verinder Sharma y Akbar Shamji, "tuvieron parte de la responsabilidad, aunque no le empujaran desde el balcón".

Tampoco deja pasar que, con otro tipo de investigación policial y con un "escrutinio mediático" diferente, el caso, probablemente, hubiera tomado otros vericuetos, según apuntó.

A juicio del periodista, esta historia no es ajena a que un personaje como Trump fuera elegido presidente de los EE.UU. en 2016 y a que "haya un tipo de estafadores que llegan a lo más alto del poder y que son las figuras que definen nuestra era".

"Igual Zac pensaba que si quieres llegar al poder, lo que tienes que hacer es mentir -explicó-. La fascinación que sienten muchos adolescentes por estos ricos, medio gánsteres, que consumen a través de las redes, es algo en lo que pensé mucho mientras escribía el libro, aunque la obra no tiene una tesis".

Preguntado sobre el actual momento de los medios de comunicación, Radden Keefe piensa que la mayoría "abandonan lo que siempre han hecho bien", que es ir al "fondo" de los asuntos, no quedarse en la superficie.

"Lo que tenemos que hacer es ganar la confianza de la gente día tras día y, una vez que la tengamos, esto es lo que hay continuar defendiendo", sintetizó.

Por eso, cuando se dice que se generan artículos con inteligencia artificial, Radden Keefe piensa que esto es una "locura" y que quien lo hace "se está ganando perder el trabajo", subrayó.