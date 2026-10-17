El peronismo pide la liberación de Cristina Fernández en el Día de la Lealtad

El 17 de octubre de 1945 miles de trabajadores marcharon espontáneamente hacia el centro de Buenos Aires para exigir la liberación de Juan Domingo Perón, quien había sido despojado de su cargo de secretario de Trabajo y Previsión, desde donde impulsó avances en los derechos laborales, y detenido.

“Hoy la historia vuelve a interpelarnos. Cristina Fernández de Kirchner, primera y única mujer electa y reelecta presidenta de la Nación por la voluntad soberana del pueblo argentino, se encuentra detenida en San José 1111 donde padece un régimen de visitas restringido que ni siquiera se aplica a los narcotraficantes o a los condenados por delitos de lesa humanidad”, señalaron desde PJ.

El partido señaló que la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos público, en una causa por irregularidades en la concesión de obras viales, ha sido dictada "sin pruebas" y a través de la falsificación de hechos, por un tribunal imparcial.

"No se trata de justicia: se trata de proscripción. Se busca impedir que el pueblo vuelva a elegir a la dirigente política más importante de la oposición", afirmó el PJ, que llamó a sus seguidores a luchar por la liberación de Cristina Fernández y "el fin de su proscripción".

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kiciloff, perfilado como potencial candidato a presidente en 2027 y enfrentado a la línea más cercana a la expresidenta, celebró por su parte un acto en la localidad bonaerense de La Matanza, rodeado de autoridades provinciales, representantes de gremios y dirigentes políticos.

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“El mensaje concreto es que cuenten conmigo para organizar, cuenten conmigo para asumir las responsabilidades que haya que asumir y cuenten conmigo para que consigamos el objetivo que es derrotar esta pesadilla en las urnas”, deslizó el gobernador, en referencia a la gestión del presidente argentino, Javier Milei.

Por otro lado, se desarrolló un acto del hijo de Cristina Fernández y actual diputado, Máximo Kirchner, en la provincia de Chaco (norte), que contó con la presencia del exgobernador peronista Jorge Capitanich.

La principal central obrera del país, la Central General del Trabajo, organizó su propio encuentro, con un festival musical.