El presidente de Guatemala condena el asesinato de un exfiscal anticorrupción

"Repudio enérgicamente el cobarde asesinato del exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa. Sus autores, materiales e intelectuales, deben pagar las consecuencias con todo el peso de la ley: todas las instituciones públicas deben cooperar para que este crimen se castigue", afirmó el mandatario a través de sus canales oficiales.

El ataque ocurrió este sábado por la mañana en una cancha del complejo Campo Marte, en el este de la capital guatemalteca, donde Solórzano Foppa jugaba al fútbol. En el hecho también falleció otro hombre identificado por la policía como Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, de cuarenta y cinco años.

El portavoz de la Policía Nacional Civil (PNC), César Mateo, confirmó a EFE el deceso del exfiscal e informó sobre la detención preliminar de dos sospechosos.

Solórzano Foppa, quien fue director de Análisis Criminal (2013-2016) del Ministerio Público y titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (2016-2018), cobró notoriedad por liderar la inteligencia criminal en investigaciones de alto impacto —incluidos peritajes clave en el caso 'La Línea' que forzó la renuncia del mandatario Otto Pérez Molina en 2015— y por asumir la defensa del periodista encarcelado José Rubén Zamora Marroquín.

Durante su paso por la agencia tributaria, Solórzano Foppa impulsó intervenciones judiciales e inspecciones que obligaron a importantes empresas e industrias a pagar millonarios impuestos eludidos, lo que permitió alcanzar recaudaciones históricas en el combate a la evasión y defraudación fiscal.

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En 2023 fue capturado y procesado por los delitos de obstaculización a la acción penal y patrocinio infiel, en un caso directamente vinculado con la defensa legal de Zamora Marroquín, fundador del extinto diario 'elPeriódico'.

Diversas organizaciones internacionales denunciaron en su momento una constante criminalización contra los abogados defensores del periodista.