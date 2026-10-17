El presidente egipcio asegura que el año 2030 marcará el fin de su presidencia

Al Sisi, durante una ceremonia de graduación de nuevas promociones en la Academia Militar Egipcia, afirmó que "el procedimiento era correcto, y que en 2030 concluirá su mandato como presidente del Estado", insistiendo en que es una "cuestión completamente decidida y no volverá a debatirse".

Sin embargo, añadió que "no van a dejar el Estado egipcio sin asegurarnos de que esté lleno de ciudadanos capaces de asumir responsabilidades".

"Hoy, la Academia (Militar) asumirá una nueva función: preparar a otra generación de dirigentes capaces de asumir la responsabilidad de dirigir el Estado", reveló el presidente egipcio, sin dar más detalles de en qué consistirá esta preparación ni cuándo se aplicará.

Al Sisi recordó que la Constitución establece "que el Estado puede crear las Fuerzas Armadas y que se prohíbe a cualquier persona, organismo, entidad o grupo constituir formaciones, unidades u organizaciones militares o paramilitares".

"Cuando insistimos en incluirlo en la Constitución, nuestro objetivo era blindar al Estado egipcio frente a cualquier intento de infiltración y evitar que personas incapaces pudieran asumir la responsabilidad de gobernar el Estado", zanjó el mandatario.

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Agregó que "quedan aproximadamente 43 meses hasta 2030", por tanto se está hablando de "un programa de preparación de 30 meses para candidatos que posean un doctorado, obtenido en universidades egipcias de prestigio o en universidades extranjeras de prestigio".

"Para ellos se creará una estructura académica integral", sostuvo y explicó que "el objetivo será elaborar una ley que regule la selección de las personas que cumplan los requisitos".

"Podrían ser 200, 300, 500 o incluso 1.000 personas", añadió Al Sisi, asegurando que estas "permanecerán durante 30 meses en la Academia, donde recibirán formación sobre qué significa un Estado, cuáles son sus recursos y capacidades y cómo preservarlos".

Al Sisi ganó en diciembre de 2023 un tercer mandato y juró el cargo en abril de 2024 para un periodo que se prolongará hasta 2030 que, según la Constitución egipcia que fue reformada en 2019, será el último del actual líder del país africano.