Francia decomisa 8,6 toneladas de droga en las Antillas y el Atlántico con varios países

En un comunicado emitido por los Ministerios de Defensa y de Exteriores y la Prefectura de la Martinica, las autoridades francesas destacaron que esas operaciones se llevaron a cabo "gracias a una estrecha cooperación con los socios colombianos, estadounidenses, neerlandeses, británicos y venezolanos".

La primera tuvo lugar el pasado día 4 cuanto una fragata francesa, en asociación con la Marina colombiana, interceptó una lancha rápida que navegaba sin bandera en la que se encontraron 16 paquetes de cocaína.

El día 13, en el marco igualmente de esa cooperación franco-colombiana, el objetivo fue un barco con bandera venezolana en el que había cocaína y marihuana.

En total, en esos dos decomisos había 1.589 kilos de cocaína y 1.727 kilos de marihuana.

Tanto la droga, como los barcos y las personas que formaban parte de las tripulaciones, -de las que el Gobierno francés no dio detalles de su número ni de su nacionalidad- quedaron en manos de las autoridades de Colombia y de Venezuela, que en virtud de la normativa internacional son las competentes para dar una continuidad judicial.

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Otra operación de un barco militar francés el día 8 permitió el apresamiento de un pesquero que estaba atravesando el Atlántico sin bandera y con 150 paquetes de cocaína que sumaban 5.292 kilos.

En este caso, el cargamento y los cinco miembros de la tripulación fueron conducidos hasta el puerto francés de Fort de France, en Martinica, donde han quedado detenidos.