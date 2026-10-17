India libera bajo condiciones al líder de las “Cucarachas” tras las protestas electorales

El dirigente del Cockroach Janta Party (CJP) compareció ante un magistrado ejecutivo especial en la comisaría de Mandir Marg, donde se acordó su liberación tras comprometerse a mantener la paz y la buena conducta durante un año, según informaron fuentes policiales a la agencia india PTI.

La Policía había formalizado su arresto preventivo este sábado por presuntamente incumplir un compromiso similar firmado el pasado 10 de octubre, cuando Dipke y otros dos dirigentes del movimiento fueron detenidos antes de una protesta.

Dipke fue interceptado el viernes poco después de salir de su domicilio para dirigirse a Connaught Place, en el centro de Nueva Delhi, donde las “Cucarachas” habían convocado una concentración para exigir la dimisión del jefe de la Comisión Electoral, Gyanesh Kumar.

La movilización se celebró pese al cierre del parque donde estaba prevista y al despliegue de un amplio dispositivo policial, que detuvo a más de 150 manifestantes y abrió varias causas por presunta desobediencia de las restricciones a las concentraciones.

También recuperó la libertad la dirigente estudiantil Neha Bora, detenida el viernes cuando se dirigía a la protesta.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, otros dos dirigentes del CJP, Saurav Das y Ashutosh Ranka, permanecen en prisión preventiva desde el martes por intentar manifestarse en Jantar Mantar, un espacio tradicional de concentraciones al que las autoridades retiraron recientemente esa condición.

Las “Cucarachas” exigen la dimisión del jefe de la Comisión Electoral por presuntas irregularidades en la revisión extraordinaria del censo de votantes, que sus críticos consideran susceptible de excluir a millones de ciudadanos de las elecciones.

La Comisión Electoral defiende el procedimiento como una medida para eliminar registros duplicados de personas fallecidas o de ciudadanos que han cambiado de residencia.

El movimiento surgió en mayo como una iniciativa satírica juvenil contra el desempleo y las irregularidades en los exámenes universitarios, antes de extender sus reivindicaciones a la controversia electoral.