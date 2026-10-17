Investigan en Perú una nueva muerte de un detenido en una comisaría de la Policía

El último hecho ocurrió en la comisaría de Sicuani, situada en el sector de Rosaspata, de la región andina de Cusco, ubicada en el sur del país.

La víctima fue identificada como Ronald Coaquira, de 28 años, quien había sido detenido por conducir ebrio, motivo por el que fue llevado a la comisaría para realizar una prueba de alcoholemia.

Sin embargo, minutos después de ingresar al calabozo, fue hallado sin vida, según reportó la Defensoría del Pueblo a través de las redes sociales.

Coaquira fue posteriormente llevado al Hospital de Sicuani, donde ingresó como no identificado, ya que los documentos permanecían retenidos en la comisaría, de acuerdo a lo reportado por los medios locales

El Ministerio Público interrogó a los policías que intervinieron en la detención de Coaquira y de otro detenido que compartía espacio con él en el calabozo de la comisaría, así como a otros testigos.

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También se practicó la autopsia al cadáver en presencia del abogado de la familia del fallecido con el objetivo de esclarecer los hechos.

El caso ha llevado a que se realice un plantón frente a la comisaría promovida por los familiares y vecinos de la víctima.

El caso de Coaquira es similar al ocurrido en junio con la muerte de un menor de diecisiete años que supuestamente fue torturado dentro de la comisaría de Manchay, en Lima, en la que permaneció detenido e incomunicado 41 horas, casi el doble del tiempo permitido, hasta que su familia lo recuperó gravemente herido y quien falleció horas después.

Asimismo, este año cuatro policías de la sureña ciudad altiplánica de Juliaca fueron imputados por la Policía por la muerte de José Huanchi, un hombre de 24 años al que detuvieron y al que supuestamente golpearon en reiteradas ocasiones en la cabeza, rostro y estómago mientras era trasladado en un vehículo policial.