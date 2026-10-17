Irak inicia reunión de Organización para Cooperación Islámica marcada por tensión regional

El portavoz de la 52.ª sesión, Hasanein Kamel, aseguró este sábado en declaraciones recogidas por la agencia nacional de noticias iraquí, INA, que han empezado los "trabajos" del Consejo de Ministros de Exteriores de la OCI tras la llegada de todas las delegaciones participantes a Bagdad.

La sesión ministerial, que se celebra este sábado y mañana domingo, se centrará en "la causa palestina -específicamente en lo que respecta al desplazamiento, la anexión, la expansión de los asentamientos y la protección de los lugares sagrados-, junto con debates sobre las tensiones regionales y las crisis que afectan a los países del mundo islámico", aseguró ayer Kamel en un comunicado.

Asimismo, el portavoz reveló hoy que Irak "asumirá la presidencia de la organización, relevando a la República de Turquía, tras la inauguración de la conferencia" por parte del primer ministro iraquí, Ali al Zaidi.

Confirmó además que a esta reunión asistirá un representante del secretario general de la ONU, así como 40 organizaciones internacionales, tanto intergubernamentales como no gubernamentales.

Ayer ya detalló que las reuniones también abordarán la lucha contra el terrorismo y la islamofobia, así como el fortalecimiento de la cooperación económica entre las naciones islámicas.

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"Esto incluye una mayor coordinación en ámbitos como la inversión, el comercio entre países islámicos, la seguridad hídrica y alimentaria, la interconexión de redes eléctricas, la energía y otras cuestiones relacionadas con el desarrollo", añadió Kamel.

Esta cumbre tiene lugar en un momento de alta tensión regional que afecta a muchos de los países miembros de la OCI, donde la guerra de Israel en Gaza sigue siendo central, junto al conflicto entre Estados Unidos e Irán, que ha tenido graves repercusiones en la región de Oriente Medio.

A ello se suma el conflicto armado en el Yemen, donde los rebeldes hutíes se enfrentan a las fuerzas gubernamentales, apoyadas por la coalición que capitanea Arabia Saudí, país que está siendo atacado todos los días por los insurgentes yemeníes.