Irak propone en la OCI conectar redes energéticas y ferroviarias entre países islámicos

"Irak presenta una iniciativa para conectar de forma integral las redes energéticas, ferroviarias, de transporte y de comunicaciones digitales, desarrollar los sistemas de pago digital y las plataformas comerciales, y fomentar la integración entre las zonas industriales", indicó Al Zaidi en un discurso, recogido por la Oficina de Prensa del primer ministro.

Asimismo, defendió que con esta iniciativa aspiran "a establecer seguridad, estabilidad y prosperidad, al tiempo que fortalecer la capacidad colectiva para hacer frente a crisis y desafíos", en un momento de fuertes tensiones que afectan a varios países de la OCI.

Bagdad acoge este sábado y domingo la sesión ministerial por primera vez desde 1981, donde se han reunido 57 representantes de los Estados miembros de la OCI, en una cumbre marcada por las tensiones regionales.

Durante su discurso, Al Zaidi aseguró que el "mundo islámico se enfrenta a desafíos crecientes que ponen a prueba su capacidad de coexistencia y su aptitud para seguir el ritmo de las transformaciones económicas, culturales y mediáticas".

Hizo mención especial a las crisis que presencian estos países, "tanto a nivel regional como internacional", por lo que el mandatario exigió "una mayor acción conjunta para proteger los intereses de sus pueblos".

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"La Organización para la Cooperación Islámica constituye un pilar fundamental para fortalecer los lazos de hermandad e integración entre nuestros pueblos; pueblos unidos por el islam como fe, cultura y civilización", sostuvo.

El primer ministro iraquí aseguró que Irak aboga "por el libre comercio, la protección de las rutas comerciales y la garantía de un tránsito fluido a través de los corredores internacionales", en medio del bloqueo al estrecho de Ormuz, por donde pasan la mayoría de las exportaciones de petróleo iraquí.

También insistió en su postura respecto a la causa palestina, situándola en el centro del conflicto en la región, y pidió garantizar "la justicia para el pueblo palestino".

Esta cumbre tiene lugar en un momento de alta tensión regional que afecta a muchos de los países miembros de la OCI, donde la guerra de Israel en Gaza sigue siendo central, junto al conflicto entre Estados Unidos e Irán, que ha tenido graves repercusiones en la región de Oriente Medio.

A ello se suma el conflicto armado en el Yemen, donde los rebeldes hutíes se enfrentan a las fuerzas gubernamentales, apoyadas por la coalición que capitanea Arabia Saudí, país que está siendo atacado todos los días por los insurgentes yemeníes.