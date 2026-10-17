Kenia confirma cuatro nuevos casos de ébola y eleva a siete el total de contagios

"Las cuatro personas presentaron fiebre como primer síntoma e inmediatamente fueron aisladas y se les tomaron muestras para su análisis. Todas dieron positivo por ébola”, indicó la cartera sanitaria en un comunicado.

De acuerdo con el Ministerio, los trabajadores sanitarios fueron contagiados cuando atendían un caso entre el 3 y 4 de octubre pasado mientras estaba en el hospital, mientras que el familiar se encontraba en cuarentena desde el 6 de octubre.

Los sanitarios infectados son dos hombres y una mujer de 29, 35 y 32 años, mientras que del familiar contagiado no trascendió la edad. Todos ellos permanecían en cuarentena desde la semana pasada y continúan bajo atención médica.

El Ministerio keniano aseguró que el riesgo para el público en general sigue siendo bajo, “ya que no hay evidencia de transmisión comunitaria de la enfermedad”.

De las 130 personas que tuvieron contacto con el paciente cero, 128 (98,5 %) han sido rastreados y están en cuarentena, lo que supera la referencia global de rastreo de contactos del 85 % requerida para romper la cadena de transmisión de la enfermedad.

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Las autoridades continúan con el rastreo de los dos contactos estrechos pendientes y advirtieron de que no se descartan nuevos contagios entre quienes permanecen en cuarentena hasta completar el periodo de observación de 21 días.

“Estamos monitoreando de cerca a cuatro miembros de la familia del caso índice fallecido y a todos los trabajadores sanitarios que lo atendieron durante su estancia hospitalaria”, señaló el documento.

Kenia confirmó el 5 de octubre su primer caso importado de ébola, correspondiente al citado hombre de 40 años, que había vivido los últimos siete años en la RDC.

El paciente cero recibió tratamiento en varios hospitales congoleños antes de viajar por carretera hasta Kampala y, posteriormente, volar desde Uganda hasta Nairobi, donde aterrizó el 3 de octubre y murió dos días después.

Desde entonces, las autoridades sanitarias iniciaron el rastreo de contactos para identificar a las personas que pudieron estar expuestas al virus durante el traslado y el tratamiento del paciente.

Kenia es el cuarto país en registrar un caso vinculado a la epidemia de ébola en la RDC, junto a Uganda, Francia y Países Bajos.

La epidemia en la RDC es la segunda más mortífera de la historia a nivel global, y ha causado 9.277 casos confirmados, incluidos 4.478 muertos, según el último balance del Gobierno congoleño.

La actual epidemia también se propagó a Uganda, donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 26 de agosto el fin del brote, tras contabilizar 20 contagios confirmados, incluidos 15 importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.

La cepa de Bundibugyo, causante de la actual epidemia, carece de tratamientos médicos específicos, aunque la OMS trabaja en dos vacunas que han iniciado ensayos en humanos y que, hasta ahora, se han mostrado seguras, pero su desarrollo podría llevar varios meses.