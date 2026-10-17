La Armada de Ecuador busca a 14 tripulantes de un barco naufragado en el Pacífico

Los tripulantes pertenecen al barco Doménica L, que salió de la localidad costera de Posorja, perteneciente a Guayaquil, la ciudad más poblada del país, con veinte hombres a bordo.

El Centro de Monitoreo del Comando de Guardacostas ecuatoriano perdió la señal satelital de la embarcación el viernes, cuando se encontraba a 34 millas náuticas (62 kilómetros) al suroeste de la puntilla de Santa Elena, por lo que desplegó lanchas que iniciaron el operativo de búsqueda.

Al llegar a ese punto, los marinos lograron rescatar a tres tripulantes que estaban en un bote salvavidas y otros tres fueron hallados posteriormente en un área cercana, quienes fueron trasladados a un hospital y están en condiciones de salud estables y bajo seguimiento médico.

El capitán Pablo Calderón, de la Armada, señaló que presumen que la embarcación se volcó y hundió producto del oleaje que se registra en las costas ecuatorianas, pero que se abrirá una investigación para determinar las causas del siniestro marítimo.

Se tomarán también las versiones de los tripulantes rescatados para tener más detalles que permitan esclarecer el hecho.

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La institución militar señaló que la búsqueda se realiza con unidades de superficie de la Escuadra Naval, unidades del Comando de Guardacostas y medios de exploración aeromarítima de la Aviación Naval.

Agregó que, de manera paralela, familiares de los tripulantes desaparecidos acompañaron parte de las operaciones a bordo de una unidad naval y recibieron información directa sobre el desarrollo de las acciones ejecutadas.