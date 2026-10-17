La comunidad trans de Paraguay marcha para exigir el fin de la discriminación

Cerca de un centenar de personas se concentraron en la plaza La Democracia del microcentro asunceno con banderas alusivas a su colectivo y bajo la consigna "Nuestros derechos no se negocian", mientras apuntaban contra las trabas burocráticas que, aseguraron, enfrentan diariamente por no tener documentos de identidad acordes a su género.

Una de las voceras de la marcha, quien se identificó como Kimberly Ayala, dijo al rotativo local ABC Color que el colectivo trans paraguayo sufre de discriminación sistemática en el mercado laboral formal, lo que limita sus formas de ingresos.

Asimismo, indicó que esta limitante, sumada a la vulnerabilidad social y la ausencia de políticas dirigidas al sector, incide en la expectativa de vida de los miembros del colectivo trans.

Por otro lado, en la movilización se denunció que en las instituciones educativas paraguayas no se respeta la identidad expresada por los estudiantes trans, lo que, aseguraron, provoca una elevada tasa de deserción entre los miembros del colectivo.

Asimismo, denunciaron que en los hospitales se ignora una normativa del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social que ordena el uso del nombre social de las personas trans.

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Los organizadores de la marcha estimaron que en Paraguay residen unas 5.000 personas trans.

La movilización ocurrió solo 5 días antes de otra convocada por el colectivo 'SomosMuchosMuchosMás' en la misma plaza, y que marchará hasta el Congreso "en pro de la familia" y para exigir que en el país se "erradique la ideología de género".