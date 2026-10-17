La Iglesia beatifica a veinte sacerdotes españoles asesinados durante la Guerra Civil

El cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, representó al papa León XIV en la ceremonia de beatificación, celebrada en la catedral local.

Entre los religiosos beatificados, de edades y trayectorias distintas, los hay que llevaban decenios ejerciendo, hasta otros que acababan de asumir sus primeras responsabilidades parroquiales.

La mayoría murieron el 13 de septiembre en el castillo de Ibiza, entre ellos Juan Torres Torres, de 24 años, apenas 37 días después de hacerse cargo de la parroquia de Nuestra Señora del Pilar de la isla mediterránea de Formentera.

La Iglesia considera que los sacerdotes fueron víctimas del odio a la fe, de manera que son reconocidos mártires sin necesidad de acreditar un milagro.

La causa se inició en 2008 y León XIV autorizó el decreto de reconocimiento del martirio el pasado 18 de junio. El obispo Vicent Ribas destacó hoy que son los primeros mártires oficialmente reconocidos de la diócesis ibicenca.

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Como recuerdo permanente, el obispado prevé instalar un retablo conmemorativo junto al presbiterio del templo catedralicio, que se financiará mediante una suscripción popular.

La Guerra Civil española comenzó con una sublevación de parte de las Fuerzas Armadas contra el gobierno izquierdista de la II República, a la que siguió una larga dictadura del general Francisco Franco, fallecido en 1975.