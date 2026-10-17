La oposición en el diálogo venezolano evalúa con abogados cambios en el sistema judicial

El mensaje fue publicado en X y no ofrece más detalles sobre lo conversado, aunque el pronunciamiento se da en medio de la tercera ronda de negociaciones con el chavismo, que arrancó el miércoles.

La delegación opositora informó el viernes que revisó con representantes de organizaciones no gubernamentales las garantías civiles y políticas para la renovación institucional en Venezuela, principal tema de conversación en esta tercera ronda de negociaciones.

El chavismo y este sector de la oposición, que cuenta con el respaldo de Estados Unidos, retomaron el pasado miércoles en Caracas las rondas de diálogo en un intento por llegar a acuerdos en materia de garantías políticas y civiles de cara a un eventual proceso electoral.

De acuerdo con fuentes consultadas por EFE, el tercer ciclo de negociación se prolongará durante varios días, aunque no se ha precisado el tiempo exacto. Los dos primeros ciclos se extendieron por una semana aproximadamente.

Hasta el momento, no han trascendido mayores detalles sobre lo conversado en este ciclo, más allá de lo ya anunciado por el Departamento de Estado de Estados Unidos la semana pasada.

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Se trata del avance del proceso en la selección de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la reforma del Consejo Nacional Electoral, integrado por rectores afines al chavismo.

Las delegaciones ya se reunieron en agosto y septiembre para avanzar en reformas del sistema de justicia, lo que abarca la renovación total del TSJ -señalado de servir al Gobierno-, y abordar temas como el desbloqueo del oro retenido en Inglaterra, el levantamiento de restricciones a portales webs y otras medidas en materia de libertad expresión.