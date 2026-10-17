La ultraderecha francesa culpa a los "profesionales del caos" de los disturbios en Francia

"Solo los profesionales del caos se han dado cita para atacar a las fuerzas del orden, saquear comercios y degradar edificios públicos", escribió Bardella en redes sociales, en referencia a los disturbios registrados durante la jornada.

El dirigente de extrema derecha señaló a la izquierda radical de Mélenchon y afirmó que sus acciones contribuyen a desacreditar las reivindicaciones sociales y favorecen políticamente al Gobierno de Emmanuel Macron.

Bardella defendió que las demandas de los franceses por el poder adquisitivo, la reducción de los impuestos sobre los carburantes y unos salarios dignos se expresen en las urnas mediante el apoyo a Marine Le Pen en las próximas elecciones presidenciales, cuya primera vuelta se celebrará en seis meses, el 18 de abril.

Poco después, la líder ultraderechista y candidata a la Presidencia francesa, Marine Le Pen, incidía en que "las reivindicaciones sociales legítimas han sido una vez más tomadas como rehenes por la extrema izquierda y los discursos de los diputados de Jean-Luc Mélenchon, que, al legitimar la violencia, al considerar el orden como una opresión y el desorden como un derecho, buscan precipitar al país en el caos".

"Saquear, destruir, atacar a las fuerzas del orden: los alborotadores han vuelto a arruinar las manifestaciones del 17 de octubre en defensa del poder adquisitivo", manifestó Le Pen en un mensaje en sus redes sociales, en el que pidió a los franceses "resistir unos meses más" y prometió que si llega al Elíseo los liberará "de las políticas tóxicas macronistas" y los protegerá "de la violencia de la extrema izquierda".

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Por su parte, Mélenchon criticó la cobertura de los medios de comunicación y contrapuso las imágenes de violencia difundidas por las cadenas informativas con las concentraciones pacíficas, como la que mostró en un vídeo.

"Mientras las cadenas de información continua inundan sus emisiones con imágenes de violencia en decenas de ciudades, decenas de miles de personas se movilizan tranquilamente", escribió en redes sociales. "Dos mundos, dos realidades", apostilló.

Las declaraciones de ambos dirigentes se producen durante una jornada de protestas contra el coste de la vida, marcada por incidentes en varias ciudades francesas y un amplio despliegue policial.

Las autoridades habían contabilizado a mediodía 140 acciones de protesta y 32.800 participantes en provincias, mientras que se habían practicado 166 detenciones en el conjunto de Francia, según fuentes del entorno del ministro del Interior, Laurent Nuñez.

Los 'chalecos amarillos', que participan en esta jornada de protesta, desplegaron una pancarta con la inscripción "2026, la policía mutila a los estudiantes de secundaria" en la estatua de Marianne, que domina la plaza de la República en París, en alusión a un menor que perdió una mano en Lens (norte) durante una jornada de movilizaciones para solicitar mejoras educativas.

Ese suceso de Lens había motivado la suspensión temporal por orden del Ministerio de Interior del uso de las granadas ensordecedoras, que hoy han vuelto a ser autorizadas.

En este sentido, la líder de Los Ecologistas y candidata a las elecciones presidenciales, Marine Tondelier, pidió este sábado al Gobierno que "revise" su doctrina de mantenimiento del orden.

"Estoy harta de la doctrina de mantenimiento del orden en este país. Hay que revisarla, y rápido, porque acaba suponiendo una vulneración de las libertades públicas. Además, pone a todo el mundo en peligro, tanto a los manifestantes como a los policías", declaró Tondelier desde el inicio de la manifestación de la plaza de la República, donde se produjeron enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes desde antes del comienzo de la marcha.