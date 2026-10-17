Lecornu responsabiliza a la ultraizquierda y a delincuentes de la violencia y los saqueos

En una declaración publicada en su cuenta de X, Lecornu afirmó que "los manifestantes pacíficos tienen cabida en nuestra República. Los incendios, los saqueos y las agresiones, ninguna".

Sobre todo, insistió en defender a policías y gendarmes "en un momento en que algunos tratan de desacreditar a nuestras fuerzas del orden".

Hizo hincapié en que los agentes han tenido que afrontar "una violencia de una intensidad extrema para proteger -dijo- a nuestros ciudadanos y merecen nuestro apoyo".

Advirtió de que ante los que pretenden utilizar la violencia para calentar la campaña de las elecciones presidenciales de la próxima primavera "no nos dejaremos intimidar. Nadie impondrá su agenda política con la violencia".

Un mensaje que podría leerse en dirección de La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon, que es el partido político que más ha defendido estas protestas y más ha criticado la acción policial que se ha puesto enfrente.

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Lecornu, que esta tarde reunió una célula de crisis para seguir el desarrollo de los incidentes que se han sucedido durante todo el día y en diferentes puntos de Francia, afirmó que las consignas que ha dado son "impedir la exacciones, proteger los bienes y las personas, detener a sus autores y llevarlos ante la justicia".

En este sentido, el primer ministro francés aseguró que irá "hasta el final" para aprobar el proyecto de ley 'casseurs-payeurs' (el que rompe, paga). "El dinero público es escaso: debe financiar nuestros servicios públicos, no reparar sin fin lo que unos vándalos destruyen. A ellos les corresponde asumir el coste", subrayó.

En espera de las cifras globales para todo el país, la Prefectura de Policía de París precisó que hasta las 18.00 horas las fuerzas del orden habían detenido a 191 personas, un 10 % menores de edad.

Según su relato, la manifestación que se desarrolló entre la plaza de la República y la de Clichy se desarrolló sin grandes incidentes, pero diferentes grupos más tarde aprovecharon la ocasión para llevar a cabo saqueos, en particular en torno a la primera de esas plazas y en las áreas circundantes.

La Prefectura de Policía puntualizó que si durante la primera parte del día los agentes habían tenido que enfrentarse "esencialmente a grupos de ultraizquierda", luego también habían tenido que responder a "alborotadores oportunistas".