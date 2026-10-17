León XIV sale del hospital y regresa al Vaticano tras su operación por un tumor pulmonar

Sobre las 15:30 hora local, el papa, de 71 años, salió del Policlínico Gemelli caminando con total normalidad y a buen paso, sonriente y saludando a pacientes del hospital y a las decenas de fieles congregados en el vestíbulo y en la puerta principal.

Antes de subir al coche que lo trasladó al Vaticano, Robert Prevost se detuvo incluso unos minutos para conversar con una niña ucraniana de 13 años curada de un cáncer y que regaló al papa una foto con él de un anterior encuentro el pasado diciembre, según datos de medios vaticanos.

Posteriormente el papa se desplazó en coche hasta el Vaticano -a unos nueve kilómetros del Gemelli- al que accedió por la Puerta del Perugino.

La noticia del alta hospitalaria de León XIV fue avanzada esta mañana por la Santa Sede con una comunicación de Luigi Carbone, el médico personal del papa, y Stefano Margaritora, el director de cirugía torácica del Gemelli: "Tras los análisis de sangre, las radiografías de tórax realizadas esta mañana y la evaluación de su estado clínico, el Santo Padre ha sido dado de alta".

Tras anunciar públicamente el domingo 11 de octubre su inminente operación por un nódulo en el pulmón, León XIV ingresó en el Gemelli el 13 de octubre. Esa misma tarde se realizó la operación, que duró 90 minutos, para extirparle un "adenocarcinoma pulmonar", según el diagnóstico médico que se difundió ese mismo día.

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La naturaleza del tumor requirió la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho, en una intervención "radical" realizada con cirugía vídeoasistida.

La recuperación postoperatoria del pontífice estadounidense-peruano ha evolucionado favorablemente en los días que ha permanecido en el Gemelli, donde diariamente se le han realizado análisis del sangre y radiografías de tórax, entre otras pruebas. También se ha sometido a fisioterapia respiratoria.

De hecho, su alta hospitalaria se ha producido antes de lo previsto, ya que en un principio se habló de un postoperatorio de una semana.

La buena recuperación del pontífice le permitió retomar parte de su actividad laboral desde el Gemelli dos días después de la operación e incluso ha celebrado desde el jueves misas en una sala del área del hospital donde ha estado ingresado.

Otra destacada señal de la reanudación de su actividad fue la conversación que el papa León XIV mantuvo el viernes con el presidente ruso, Vladímir Putin, para pedirle una tregua con Ucrania, ofrecerle diálogo y trasladarle su preocupación por la grave crisis humanitaria de Oleshki, en la región de Jerson, para la que reclamó la llegada de ayuda alimentaria y sanitaria a esa zona.

Y mañana domingo, León XIV reaparecerá en el balcón del Palacio Apostólico del Vaticano para presidir el rezo del ángelus, justo una semana después de que anunciara, desde ese mismo lugar, que debía operarse por un nódulo detectado en un pulmón.

Es otro momento que se espera con expectación por la posibilidad de que el pontífice ofrezca algún nuevo detalle sobre su operación y convalecencia o incluso alguna pista sobre el viaje apostólico programado a Argentina, Uruguay y Perú entre el 6 y 17 de noviembre.

Y una de las primeras reacciones al alta hospitalaria del papa ha sido la del presidente de Italia, Sergio Mattarella, que ha deseado a León XIV una tranquila convalecencia y una pronta y completa recuperación en un mensaje difundido hoy.