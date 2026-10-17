Los carabinieri italianos alertan de la "gentrificación" del cannabis

"Olvídese de la antigua imagen de la marihuana consumiéndose clandestinamente en rincones oscuros de las ciudades, asociada a la degradación o la delincuencia callejera. Hoy en día, el mercado de drogas habla el lenguaje del lujo, los artículos de colección y los productos botánicos de alta gama", dice este cuerpo policial en un comunicado.

Los carabinieri llegan a esta conclusión a raíz de una incautación de 740 gramos de diversos estupefacientes en un domicilio de la localidad napolitana de Acerra (sur) donde los policías encontraron dosis de marihuana dispuestas en diversos paquetes de color rosa procedentes del extranjero con la palabra "rozay", "una de las variedades de cannabis más codiciadas y fotografiadas del mundo".

Se trata de "un cruce genético cuidadosamente elaborado que combina una estética visual impactante con un efecto relajante muy buscado, convirtiéndose en el símbolo de la fusión entre la cultura hip-hop y la industria del cannabis en una única marca global rentable", explican los carabinieri en su nota.

"El ejemplo perfecto de esta metamorfosis es 'rozay', una variedad híbrida galardonada que está conquistando dispensarios en el extranjero. Con sus tonalidades que van del rosa al morado y un perfil aromático que recuerda al champán de arándanos y al vino rosado, esta variedad demuestra cómo el cannabis está experimentando una verdadera 'gentrificación'", añaden.

También encontraron en esa misma operación, que se saldó con la detención de un joven de 22 años, otras dosis de hachís y marihuana empaquetadas asemejando "cítricos, fruta fresca y billetes de 50 dólares, lo que refleja una visión empresarial cada vez más global y con mayor presencia en el ámbito social".

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"Este detalle ofrece una perspectiva interesante sobre los métodos de presentación de las drogas destinadas al tráfico: no se trataba solo de paquetes anónimos, sino de empaquetados reconocibles, caracterizados por colores brillantes y gráficos repetitivos", indican.