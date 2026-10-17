Los cinco rusos contagiados con mpox se encuentran en estado de gravedad "leve o medio"

"Se encuentran en el hospital Botkin en estado de gravedad medio o leve. La investigación epidemiológica corre a cargo de Rospotrebnadzor", el servicio federal ruso encargado de velar por la defensa del consumidor, informó la fuente a la agencia TASS.

La filial regional de dicho organismo informó anoche sobre la hospitalización de esos cinco pacientes, de los que cuatro residían en un mismo apartamento en la antigua capital zarista.

Especialistas de Rospotrebnadzor, que han iniciado con urgencia medidas profilácticas para evitar una posible epidemia, buscan ahora a todas las personas que han podido contactar con los ingresados

Recientemente, las autoridades también tuvieron que adoptar medidas de cuarentena ante el posible estallido de un foco de peste neumónica en Siberia, que disparó todas las alarmas en Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud, que exigieron transparencia a las autoridades locales.