Los efectos de El Niño pueden extenderse hasta mediados de 2027, advierte informe de Perú

El Estudio Nacional del Fenómeno de El Niño (Enfen) de Perú señaló el viernes en su último reporte que las lluvias que produce este evento en el litoral peruano, y que producen grandes inundaciones cuando la magnitud del evento es fuerte se irán incrementando en lo que resta de 2026 por encima de los promedios habituales.

Estas precipitaciones serán probablemente localizadas y de fuerte intensidad en la costa norte, mientras que en la sierra andina y en la Amazonía habrá un rango de lluvias por debajo del promedio.

Las temperaturas del aire continúan en valores muy superiores a sus normales climáticos en toda la costa peruana, con posibles nuevos récords, hasta el próximo verano.

Las altas temperaturas anómalas y el incremento y/o déficit de las precipitaciones deberán ser consideradas para las posibles afectaciones en los diferentes cultivos, señaló el Enfen.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, ha visitado esta semana varias obras de adecuación y limpieza de cauces de ríos para evitar eventuales desbordes a su paso por algunas de las principales ciudades del país, a la vez que ha aconsejado a la población tomar precauciones.

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“Se viene trabajando en todas las regiones donde sabemos que va a llover muy fuerte”, afirmó la mandataria desde el sector Los Ejidos–Puente Bolognesi, ubicado en el distrito y provincia de Piura, fronteriza con Ecuador.

Fujimori advirtió sobre la magnitud que podría alcanzar el fenómeno El Niño e invocó a las familias, especialmente a aquellas que residen en zonas de alto riesgo, a prepararse ante posibles emergencias.

"Por lo tanto, hago un llamado para que todos los ciudadanos colaboren. Hay muchas maneras de poder ayudar. Preparando sus casas, viendo qué ruta tomar en caso tengan que evacuar, cuidando sus ríos, no botando la basura, informándose constantemente”, señaló la mandataria.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, apuntó que, para proteger a la población de San Carlos y San Ildefonso se han construido alrededor de 61 diques en la parte alta, instalado cinco mallas de barreras dinámicas y ejecutado aproximadamente 12 kilómetros de canales, además de un túnel destinado a derivar las aguas hacia el río Moche.