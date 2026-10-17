Los manifestantes atacan con cócteles molotov a policías que protegen el Gobierno albanés

Los manifestantes utilizaron incluso un automóvil para embestir los camiones con cañones de agua y el coche acabó incendiado, según las imágenes emitidas en directo por medios locales como A2 CNN y Top Channel.

La Policía respondió de forma mas contundente y confirmó que ha comenzado a emplear balas de goma, además de gases lacrimógenos y cañones de agua, contra los miles de manifestantes, en su mayoría jóvenes.

En las imágenes en directo de las protestas se ha visto al menos a un manifestante inconsciente.

"Todos los medios se han empleado de forma limitada", afirmó el director general de la Policía, Skënder Hitaj, en una rueda de prensa en Tirana.

Las protestas se reanudaron al mediodía en la capital y otras ciudades por quinto día consecutivo para exigir la dimisión del primer ministro, el socialista Edi Rama, al que acusan de corrupción.

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Las autoridades sanitarias informaron de que 207 personas han resultado heridas desde el inicio de los disturbios el martes: 132 policías, 58 manifestantes y 17 personas que no estaban implicadas en los disturbios.

El balance recoge los datos de los dos principales centros hospitalarios de Tirana y de hospitales regionales de Durrës, en el centro del país, así como Vlorë, en el sur, y Lezhë, en el norte.

Los incidentes de este sábado comenzaron ante el Ministerio de Educación y Deportes, en el centro de la capital, ya dañado en jornadas anteriores.

Jóvenes manifestantes levantaron barricadas, incendiaron contenedores y lanzaron adoquines y petardos contra los agentes desplegados frente a los edificios oficiales.

La Policía respondió con gases lacrimógenos, balas de goma y cañones de agua, antes de que los enfrentamientos se trasladaran a la sede del Gobierno.

La llamada "Revolución de los Flamencos", un movimiento de rechazo al Gobierno y a los partidos tradicionales, comenzó a finales de mayo contra un proyecto turístico junto a un humedal en el sur de Albania, vinculado a Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump.

Desde entonces, sus demandas se han ampliado para exigir tanto la dimisión de Rama como el encarcelamiento del líder opositor Sali Berisha, del conservador Partido Democrático (PD), por la presunta corrupción de ambos políticos.