Manifestantes pegan frente al Museo Nacional de Colombia copias de las obras retiradas

Los jóvenes reprodujeron en la calle algunas de las 30 obras retiradas esta semana -y que el Ministerio de Cultura reconoció haber sacado de la exposición alegando "adoctrinamiento cultural"- y pegaron las impresiones en los ladrillos de la obra de exterior 'LATEREM, El Bloque Nos Une', del artista Sergio Mendoza.

La intervención artística, realizada en el marco de un plantón por el escándalo generado por la decisión del Gobierno, busca reivindicar las luchas sociales y la diversidad que, a juicio de los jóvenes, deben estar representadas en las instituciones culturales.

"Si quitan 30 piezas, las vamos a pintar la mayoría de las veces que podamos en la calle", dijo a EFE Alejandro, estudiante de Antropología que participó en la acción y también en el plantón "pacífico" y "cultural" con el que bloquearon una parte de la carrera séptima, una de las principales vías de la capital.

Este joven explicó que las piezas retiradas estaban relacionadas con los derechos de las mujeres, las comunidades LGBTI y la historia de los pueblos negros e indígenas: "A través de esta intervención artística buscamos defender la memoria, defender la historia de nuestro pueblo".

Alejandro, quien prefirió no identificarse completamente, aseguró que los participantes optaron por intervenir el espacio público porque no podían pegar las reproducciones en el Museo Nacional, al tratarse de un lugar patrimonial y ante la presencia de la Unidad Nacional Antidisturbios de la Policía, que acudió a la convocatoria del plantón.

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"No queda más que la resistencia en la calle y popular", agregó.

La protesta se produjo después de que fueran retirados al menos 30 afiches, fotografías y objetos de tres salas del museo, relacionados con los movimientos feministas y LGBTI, las víctimas de la violencia política y el acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Entre las piezas retiradas estaban una bandera del orgullo perteneciente a la activista Elizabeth Castillo, un afiche de la campaña presidencial de Bernardo Jaramillo Ossa, candidato de la Unión Patriótica asesinado en 1990, y el llamado 'Balígrafo', una pluma elaborada a partir de una bala con la que se firmó el acuerdo de paz.

La retirada de las obras se enmarca en la ofensiva cultural del presidente colombiano, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, contra lo que denomina el "wokismo" del Gobierno previo -encabezado por el izquierdista Gustavo Petro (2022-2026)- y que considera una amenaza para "la unidad nacional y la sociedad". Esta semana habló de "contrarrevolución cultural".

El mandatario ordenó a la ministra de las Culturas, Paola Holguín, retirar de los espacios públicos las representaciones que considera "apología del terrorismo", entre ellas las relacionadas con Carlos Pizarro, excomandante del M-19 y firmante de paz asesinado en 1990.

Un centenar de personas participó este sábado en el plantón frente al Museo Nacional con carteles, banderas y megáfonos con mensajes como "No a la censura del Museo Nacional".

El Museo Nacional, el principal de Colombia, fue creado en 1823, lo que lo hace uno de los más antiguos de América, y cuenta en la actualidad con más de 2.500 obras exhibidas que reflejan la historia y el patrimonio del país, y ofrece asimismo una variada oferta académica con conferencias, conciertos, presentaciones de teatro y danza y proyecciones audiovisuales, entre otros. EFE