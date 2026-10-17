Marruecos prevé crecer un 4,7% en 2026 y alerta del coste económico de los conflictos

El monarca presidió un Consejo de Ministros en el Palacio Real de Rabat para examinar y aprobar las líneas generales del proyecto de presupuestos de 2027, que se elabora en un contexto internacional marcado por el creciente coste de los conflictos geoestratégicos, el auge del proteccionismo y la competencia por la energía, la tecnología y la financiación, según un comunicado del Gabinete Real publicado por la agencia de noticias marroquí MAP.

Esta reunión se celebró un día después de que el rey nombrara al nuevo Gobierno, encabezado por Fatima Ezzahra El Mansouri, la primera mujer al frente del Ejecutivo marroquí, con Faouzi Lekjaa como ministro de Economía y Finanzas.

El proyecto presupuestario prioriza la recuperación del poder adquisitivo, el refuerzo de las ayudas sociales y la modernización de los servicios públicos de salud y educación. También contempla un programa nacional para facilitar el acceso de los jóvenes a la formación y al empleo durante el periodo 2027-2031.

El plan prevé además destinar 25.000 millones de dirhams (unos 2.280 millones de euros) a una nueva generación de programas integrados de desarrollo territorial.

El proyecto deberá ser examinado por el Consejo de Gobierno antes de iniciar su tramitación parlamentaria.