México detiene a exfiscal implicado en investigación de las muertes de agentes de la CIA

Según el Registro Nacional de Detenciones, la Policía estatal lo arrestó a las 10:20 horas en una avenida de la ciudad de Chihuahua y lo puso a disposición de la Fiscalía de ese estado.

La captura se produjo después de que un juez dictara el viernes una orden por los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, que castiga determinados acuerdos entre funcionarios para actuar contra la ley e impedir su aplicación.

La resolución judicial, correspondiente al expediente 3055/2026, también ordenó detener a Guillermo Arturo Zuany Portillo, exresponsable de operaciones estratégicas de la Fiscalía estatal, por esos mismos delitos y por presuntamente proporcionar información falsa a las autoridades, aunque no constaba confirmación aún de su captura.

La investigación comenzó tras el desmantelamiento, entre el 17 y el 18 de abril, de un laboratorio clandestino de drogas sintéticas en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, en la sierra de Chihuahua.

El 19 de abril, dos agentes estadounidenses de la CIA murieron cuando el vehículo en que viajaban cayó a un barranco.

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En el accidente fallecieron también Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, y el policía Manuel Genaro Méndez Montes.

Las pesquisas revelaron que personal estadounidense acompañó al grupo de seguridad estatal sin autorización del Gobierno federal y que su presencia no se comunicó a los mandos superiores, según informaron autoridades mexicanas.

Jáuregui renunció el 27 de abril, después de reconocer fallos institucionales de información y supervisión sobre esa colaboración.

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió dos investigaciones: una relacionada con el laboratorio y otra con la presencia de agentes extranjeros en actividades de seguridad.

El caso también alcanzó a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia 'Maru' Campos, a quien la FGR citó en mayo como testigo, junto con Jáuregui, para esclarecer las responsabilidades en la cadena de mando.

Campos acudió a la Fiscalía federal el 27 de mayo, pero no declaró, al tiempo que cuestionó la legalidad del citatorio y denunció una supuesta persecución política.

Por ahora, la orden de detención no supone una condena contra el exfiscal de Chihuahua y está pendiente la respuesta de su defensa, mientras avanza el proceso judicial.