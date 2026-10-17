México mantiene la prisión preventiva para un líder criminal ligado al Cartel Jalisco

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este sábado que Sánchez permanecerá encarcelado mientras avanza el caso por tener un arma de fuego reservada a las Fuerzas Armadas además de drogas presuntamente destinadas a su comercialización.

Durante una primera audiencia, el juez consideró legal su detención.

Los fiscales solicitaron que el proceso penal continúe y la defensa pidió más tiempo para preparar sus argumentos, por lo que quedó pendiente la decisión judicial sobre si el caso seguirá adelante.

La prisión preventiva no significa que el acusado haya sido declarado culpable ni que un juez haya resuelto todavía si existen elementos suficientes para continuar el proceso penal por esos cargos.

Sánchez fue detenido el miércoles en Guadalajara, Jalisco (oeste), en una operación basada en investigaciones de la Marina y del Centro Nacional de Inteligencia.

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Según la Secretaría de Seguridad, los agentes lo localizaron tras rastrearlo desde Oaxaca y Chiapas, en el sur de México.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, lo identificó entonces como uno de los dirigentes de Los Cromos, organización a la que las autoridades atribuyen homicidios, secuestros, extorsiones y tráfico de drogas y armas en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca (sur).

El funcionario indicó que el sospechoso tenía dos órdenes de captura por homicidios relacionados con tres víctimas y una tercera, de 2020, mencionada en registros de inteligencia.

No obstante, estas investigaciones son distintas de los cargos por armas y drogas comunicados ahora por la FGR.

Las autoridades también investigan la posible participación de Los Cromos en el asesinato de una niña de cuatro años en Juchitán de Zaragoza, municipio del Istmo.

Según la Fiscalía de Oaxaca, la organización surgió como grupo local y después se vinculó al CJNG.

Su combate se enmarca en la Operación Sable, que hasta finales de septiembre acumulaba más de 250 detenciones en la región, entre ellas varias de sospechosos de pertenecer a Los Cromos.

Entre los arrestados figura el entonces alcalde de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, detenido el 23 de septiembre por su posible participación en extorsiones y señalado por proteger presuntamente a grupos criminales.

La FGR no precisó la fecha de la próxima audiencia y recordó que Sánchez debe ser considerado inocente mientras no exista una condena.