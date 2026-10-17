Muere un conductor de ambulancia en un ataque ruso contra una zona residencial en Jersón

Muere un conductor de ambulancia en un ataque ruso contra una zona residencial en Jersón

Berlín, 17 oct (EFE).- Un conductor de ambulancia murió este sábado en un ataque ruso contra una zona residencial en el distrito de Korabelní de la ciudad ucraniana de Jersón, en el sur, informó el jefe de la Administración Militar Regional, Yaroslav Shanko, en un mensaje de la aplicación Telegram.