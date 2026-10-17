Muere un hombre de 71 años tras ser atacado por un caimán de 3,6 metros en Florida

El ataque ocurrió alrededor de las 5:20 de la tarde del viernes (22:20 GMT) en la orilla del lago Apopka, en el parque Dr. Bradford Memorial, situado a unos 24 kilómetros al noroeste de Orlando.

El jefe de bomberos de Winter Garden, Jose Gainza, dijo a FOX35, que los equipos intentaron rescatar al hombre del agua, pero la tarea resultó difícil debido a la presencia de caimanes en las cercanías.

El cuerpo no logró rescatarse más de dos horas después del ataque.

El jefe de policía de Winter Garden, Michael Mason, indicó que el caimán, de unos 3,6 metros de longitud, fue localizado, capturado y sacrificado.

Tanto la policía de Winter Garden como la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) se encuentran investigando el ataque.

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El parque Dr. Bradford Memorial Park , que cuenta con acceso directo al lago Apopka, alberga una de las poblaciones más grandes de caimanes americanos en Florida Central.

Este es el segundo ataque mortal de un caimán este año en Florida. Una mujer de 31 años murió en junio pasado tras ser atacada por un caimán mientras nadaba en el río Econlockhatchee, en el centro de ese estado.

La FWC ha subrayado que los ataques de caimán son raros, aunque Florida registra más de 30 muertes por estos animales desde 1948.