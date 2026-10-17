NPR corta mensaje sobre ataques a latinos en el Tiny Desk de Los Tigres del Norte

El recorte se aplicó únicamente al video publicado en YouTube, mientras que NPR mantiene la introducción completa en su sitio web.

En concreto, del video subido el jueves a YouTube se eliminó el siguiente fragmento:

"Nuestra comunidad está bajo ataque y no es la primera vez. Podemos remontarnos a 1848, cuando cambiaron la frontera. Podemos remontarnos al periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, durante la llamada 'Operación Espalda Mojada'. Nos arrebatan nuestra humanidad. Desde que tengo memoria, estos caballeros nos han devuelto esa humanidad", dijo Contreras.

En un mensaje, la emisora explicó que estos conciertos grabados en vivo normalmente no incluyen una introducción, pero que, debido a lo delicado del tema tratado, la introducción había sido retirada temporalmente para una revisión editorial y luego restaurada por completo en su página oficial.

Algunos usuarios exigieron que el mensaje fuera restituido en YouTube y acusaron de censura a la emisora, luego de que el discurso de Contreras fuera elogiado cuando se publicó por primera vez.

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El mensaje precedía a la primera canción de los mexicanos, que con más de seis décadas de trayectoria, se ha convertido en uno de los grupos más emblemáticos para la comunidad migrante en EE.UU.

La banda abrió la sesión con 'Somos más americanos' (2001), un tema que recuerda cómo buena parte del territorio mexicano pasó a manos de EE.UU. y reivindica el sentido de pertenencia de los mexicanos.

"Nos compraron sin dinero las aguas del Río Bravo/y nos quitaron a Texas, Nuevo México, Arizona y Colorado/También voló California y Nevada, con Utah no se llenaron/El estado de Wyoming, también nos lo arrebataron", canta el líder y vocalista Jorge Hernández en la canción.

"Yo soy la sangre del indio/Soy latino, soy mestizo/Somos de todos colores y de todos los oficios/Y si contamos los siglos, aunque le duela al vecino/Somos más americanos que todititos los gringos", continúa.

El cantante estuvo acompañado por el resto de la agrupación, integrada por acordeón, bajo y batería: Hernán Hernández, Eduardo Hernández, Luis Hernández, Óscar Lara, Giovanni Hernández y Juan Salazar y también interpretaron temas como 'La puerta negra' o 'Golpes en el corazón'.

Los Tigres del Norte tienen un componente político inherente a la temática de sus canciones, vinculada a la defensa de los migrantes hispanos en Estados Unidos, algo que los llevó a participar en un mitin de la campaña presidencial de Kamala Harris en 2024 y tener una postura crítica contra del presidente estadounidense Donald Trump.