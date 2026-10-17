ONG de prensa denuncia que el escolta de un alcalde agredió a un periodista colombiano

"El periodista Yony Coral, de CNC Ipiales, fue agredido físicamente por un escolta del alcalde Amílcar Pantoja cuando intentaba preguntarle por la calidad del agua potable en el municipio. Horas después, el mandatario desacreditó públicamente al periodista al este cuestionar su gestión", escribió la FLIP.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de octubre, cuando el periodista esperaba al alcalde a las afueras de las instalaciones de la Administración municipal junto con otro comunicador cuando el escolta "empujó repetidamente al periodista e impidió que se acercara al funcionario para obtener una respuesta".

Esa misma noche, el alcalde realizó una transmisión desde su cuenta personal de Facebook en la que insinuó que las críticas de la prensa obedecían a resentimientos y a que los medios no recibían contratos de publicidad institucional de la Alcaldía.

Para la FLIP, estos señalamientos contribuyen a estigmatizar a los periodistas y presentan sus preguntas como una conducta perjudicial, lo que dificulta la fiscalización de la gestión pública y el debate sobre asuntos de interés ciudadano.

Desde el inicio de la administración de Pantoja, la Fundación ha documentado once agresiones contra periodistas en Ipiales, seis de ellas provenientes del alcalde o de sus funcionarios.

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La FLIP pidió al mandatario local que cese los señalamientos contra la prensa, rechace públicamente la agresión a Coral y capacite a los funcionarios y al personal de seguridad en el respeto a la libertad de prensa.