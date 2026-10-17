Partidos políticos en Berlín plantean expropiar 160.000 viviendas a grandes inmobiliarias

"Hay que llegar a compromisos y (...) cuando se forma una coalición es necesario hacer concesiones. Y creo que, en este asunto de la socialización de la vivienda, hemos llegado a un compromiso absolutamente defendible, al menos desde mi punto de vista", explicó en una rueda de prensa Stefan Krach, el candidato principal del SPD en las elecciones regionales del pasado 20 de septiembre, en las que se impuso La Izquierda.

El socialdemócrata se había opuesto en la campaña al plan de La Izquierda de expropiar, con indemnización, a las empresas que poseyeran 3.000 viviendas o más, tal y como establecía un referéndum de 2021, de manera que ahora se ha consensuado que se hará a partir de una cartera de 10.000 o más.

"Aplicaremos la socialización a partir de las 10.000 viviendas y estableceremos un límite para la indemnización de aproximadamente 16.000 millones de euros", indicó Krach

"Hemos dicho que el presupuesto del estado federado de Berlín no debe verse afectado y que los alquileres no deben aumentar como consecuencia de la socialización. Deben mantenerse en el nivel que hemos previsto para las empresas públicas de vivienda, con el límite de los alquileres", recalcó.

Además, añadió, los partidos han acordado que todas las viviendas y todos los proyectos de nueva construcción iniciados después del 1 de enero de 2021, o que se inicien en el futuro, quedarán excluidos de esta medida.

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"Este es un mensaje claro también a quienes deseen invertir y construir aquí de que seguirán siendo bienvenidos en la ciudad", dijo. "Solo así podremos alcanzar nuestro objetivo de construir 100.000 viviendas nuevas", añadió.

Elif Eralp, cabeza de lista de La Izquierda en Berlín, explicó que el plan de financiación se elaborará y se presentará para su aprobación a mediados de 2028 y la medida afectaría a las empresas Vonovia, Heimstaden, Covivio, Adler y "probablemente" también DVI.

Esas "son las cinco grandes inmobiliarias privadas de Berlín a las que nos referimos y (en conjunto) supone aproximadamente la socialización de 160.000 viviendas", dijo, aunque no descartó que "se interponga un recurso judicial, lo que retrasaría el procedimiento".

"Naturalmente, no puedo afirmar con certeza cuánto tiempo necesitará el Tribunal Constitucional Federal: seis meses, un año o incluso más. Por tanto, todo dependerá de la decisión judicial, en caso de que se presente un recurso, algo que actualmente no podemos descartar en absoluto", afirmó.

La base jurídica de esta iniciativa, sin precedentes en Alemania, sería el artículo 15 de la Ley Fundamental alemana, que establece que "la tierra, los recursos naturales y los medios de producción pueden transferirse a propiedad colectiva o a otras formas de economía colectiva con fines de socialización, mediante una ley que regule la naturaleza y el alcance de la indemnización".

Los órganos directivos de los tres partidos deben ahora dar su visto bueno al inicio de conversaciones para formar una coalición, que podrían comenzar a principios de noviembre.