Pedro Capó, Dei V, Cepeda, Maluma, Pablo Alborán y Chuwi, entre los estrenos latinos

El puertorriqueño Pedro Capó publicó 'Fulanito', un disco de 12 canciones inspirado en su regreso a Puerto Rico. El cantante, ganador en 2019 del Latin Grammy a la canción del año con 'Calma', mezcla el pop con la bomba, la danza, el merengue y el bolero, y canta con su compatriota iLe en 'La danza del voto'. Según explicó, el título alude a cualquiera que persigue un sueño, deja su tierra o empieza de cero.

El dúo Gente de Zona y la cantautora Elena Rose unen sus talentos en 'Nadie se murió', un tema que combina el pop alternativo y la sensibilidad artística de la venezolana con el sello tropical y urbano de los cubanos Alexander y Randy.

El puertorriqueño Dei V estrenó 'Flavorz Pack', un álbum de 17 canciones repartidas en tres 'sabores': uno melódico, otro de reguetón y otro de hip-hop con influencia de Nueva York. El tema que lo presenta, 'All Night', lo canta con Rauw Alejandro, y entre los demás invitados están Ozuna, Myke Towers, Nicky Jam y Wisin. En 2025 Dei colaboró con Bad Bunny y Omar Courtz en 'VeLDÁ'.

Los colombianos Andrés Cepeda y Maluma presentaron 'Tengo ganas 2.0', una versión en bachata del bolero pop que Cepeda publicó en 2001 en el disco 'El carpintero'. La idea surgió en mayo de 2025, cuando Maluma lo invitó a cantarla en un concierto del estadio El Campín de Bogotá. Cepeda la había llevado al acústico y al sinfónico, pero nunca a la bachata.

El mexicano Dareyes de la Sierra lanzó la edición de lujo de 'SABIA', su disco de abril, con diez canciones nuevas. En ellas lo acompañan el colombiano Manuel Turizo y sus compatriotas Tito Double P y Luis R Conriquez. Mantienen la estética asiática del disco, con títulos como 'WA SA BI' o 'SAKE'. En 2025 llegó al número dos de la lista Hot Latin Songs de Billboard con 'Frecuencia'.

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El colombiano Kris R. publicó 'ETDK 2', la segunda parte de 'EL TRAP DE KOLOMBIA', que Billboard Colombia incluyó en julio entre los mejores discos colombianos del año. Tiene 14 canciones, concebidas a la vez que las del primero, y en ellas canta con los puertorriqueños De La Ghetto, Cosculluela y Kendo Kaponi y con su compatriota Blessd.

El español Pablo Alborán y el puertorriqueño Gilberto Santa Rosa estrenaron una nueva versión de 'La vida que nos espera', una salsa sobre el amor y las ganas de construir un futuro en pareja. Alborán la había publicado en 'KM0' (2025), el disco que presenta en su gira mundial, y ahora la comparte con Santa Rosa, conocido como el Caballero de la Salsa.

La banda puertorriqueña Chuwi publicó 'Libertad', su primer álbum, con 13 canciones sobre el colonialismo, la corrupción y la emigración. El disco clama contra la opresión estadounidense en Puerto Rico y otros países de Latinoamérica, y cierra la trilogía que abrió con los EP 'Pan' (2022) y 'Tierra' (2024). En él canta con los cubanos Daymé Arocena y Wampi. Fuera de Puerto Rico se dio a conocer con 'WELTiTA', su colaboración de 2025 con Bad Bunny.