Perú detiene a siete personas y desarticula banda criminal de extorsión a transportistas

Además de las siete detenciones de la banda criminal, denominada Los Gatilleros de Lima Norte – Canta Callao, las autoridades allanaron nueve inmuebles ubicados en los distritos de Comas y San Martín de Porres, en el norte de Lima, y en Callao.

El operativo estuvo a cargo del Segundo Equipo de la Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste y entre los detenidos se encuentran J. S., quien sería el cabecilla de la organización, A. L., presunto lugarteniente, y C. L., quien habría facilitado la ejecución sistemática de las extorsiones.

También fueron arrestados otros cuatro integrantes, investigados por su presunta participación en el cobro de cupos a transportistas de las empresas de transporte conocidas como El Loro, La 21, La 30 y Translima S. A., entre otras.

Según la investigación fiscal, los conductores de transporte público habrían sido obligados, mediante amenazas, a pagar 10 soles (3 dólares) diarios a los extorsionadores para poder continuar trabajando.

Durante las diligencias, se incautaron teléfonos celulares, tarjetas de crédito y débito, una motocicleta, dinero en efectivo y documentación que contendría registros de presuntos cobros ilegales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El operativo estuvo a cargo de fiscales especializados contra la criminalidad organizada de Lima Noroeste, en coordinación con agentes de unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú (PNP).

En los últimos dos años, las empresas de transporte público de Lima han sufrido un incremento notorio de los casos de extorsiones y ataques cometidos por presuntos sicarios contra chóferes mientras, en muchos casos, conducen los vehículos llenos de pasajeros.