Perú interviene a 1.800 extranjeros en un megaoperativo migratorio

A través de un comunicado, la Superintendencia Nacional de Migraciones informó este sábado que la operación se realizó en la víspera en 17 de las 24 regiones que tiene el país andino "como parte de la estrategia integral del Gobierno para prevenir la criminalidad y fortalecer la seguridad ciudadana".

El jefe de la Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la PNP, Víctor Teófilo Camarena, detalló que también detectaron a siete personas que habrían reingresado al país pese a una expulsión previa.

Durante el operativo, realizado en departamentos fronterizos como Tacna, Puno, Loreto, Madre de Dios, entre otros, las autoridades verificaron la situación migratoria de los ciudadanos extranjeros para identificar posibles casos de indocumentación o permanencia irregular, así como comprobar la posible existencia de requisitorias.

La Superintendecia agregó que los casos identificados como presuntas infracciones serán evaluados mediante los procedimientos administrativos correspondientes, a fin de determinar las medidas aplicables conforme a la normativa vigente.

"Estamos trabajando junto a la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público para fortalecer el orden interno y la seguridad nacional. Unidos vamos a enfrentar la criminalidad en todo el país", indicó en la información difundida el superintendente nacional de Migraciones, Luis Fares.

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Añadió que la finalidad es anticipar riesgos, detectar oportunamente situaciones que requieran la intervención de las autoridades y reforzar la presencia del Estado en el territorio nacional.