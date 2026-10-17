Perú y México señalan nombramiento de embajadoras como renovado impulso en sus relaciones

La Cancillería de Perú informó este sábado en un comunicado que el viceministro de Relaciones Exteriores, Eric Anderson, sostuvo una reunión con la subsecretaria para América Latina y el Caribe de México, Raquel Serur, en el marco de la Reunión del Grupo de Alto Nivel de la Alianza del Pacífico, celebrada este viernes en la capital mexicana.

Durante el encuentro, las autoridades reafirmaron la voluntad de sus gobiernos de fortalecer la relación bilateral tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y destacaron la importancia de impulsar el diálogo político al más alto nivel.

En ese sentido, coincidieron en dar seguimiento a una hoja de ruta para el trabajo conjunto en materia de diálogo y cooperación bilateral.

Asimismo, destacaron la reciente designación de las nuevas embajadoras de Perú y de México como "expresión del renovado impulso que ambos gobiernos otorgan a la relación".

La semana pasada, el Gobierno de México propuso a Lydia Antonio de la Garza como nueva embajadora en Perú, y el Ejecutivo peruano propuso como nueva embajadora en México a Ana Peña Doig.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los nombramientos se producen después de que México y Perú anunciaran el pasado 7 de agosto el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas, rotas en noviembre de 2025 por la decisión mexicana de conceder asilo político a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez.

La crisis bilateral se había iniciado en diciembre de 2022, tras la destitución y detención del entonces presidente peruano Pedro Castillo (2021-2022), cuyo encarcelamiento fue cuestionado por el Gobierno mexicano.

Las tensiones se agravaron con el asilo concedido por México a Chávez, quien permaneció en la residencia diplomática mexicana en Lima hasta que el Gobierno de la actual presidenta peruana, Keiko Fujimori, quien asumió el poder en julio de este año, le otorgó un salvoconducto para viajar a territorio mexicano.

La salida de Chávez permitió que ambos gobiernos acordaran reanudar sus vínculos diplomáticos, aunque la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum mantuvo su postura crítica sobre la destitución de Castillo.

Durante la reunión de este viernes, Anderson y Serur abordaron iniciativas para dinamizar el comercio y las inversiones, y promover una mayor participación empresarial en proyectos estratégicos.

Ambas partes coincidieron, además, en la conveniencia de ampliar la cooperación en ámbitos de interés común, en particular en la prevención y atención de desastres naturales, para lo que se buscará concretar iniciativas que permitan aprovechar las capacidades y experiencias de ambos países.

Por otra parte, el viceministro peruano reiteró a su contraparte mexicana la importancia de promover la libre circulación de personas entre los dos países, pues en la actualidad es necesario que los peruanos tramiten una visa para visitar el país norteamericano.

Finalmente, ante la próxima asunción de Perú de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, Anderson y Serur resaltaron la importancia de estrechar la coordinación para dar continuidad a los trabajos del mecanismo.