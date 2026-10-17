Portugal afronta una jornada de protestas por el coste de vida y la demanda de vivienda

Las protestas sindicales comenzarán a las 10.30 hora local (09.30 GMT) en Oporto y Coimbra, mientras que en Lisboa está prevista una marcha a partir de las 14.30 (13.30 GMT), desde Cais do Sodré hasta la céntrica plaza del Rossio.

La Confederación General de los Trabajadores Portugueses (CGTP) reclama mejores salarios, pensiones y servicios públicos, y denuncia el fuerte incremento de los precios de la vivienda, los combustibles y los alimentos.

La jornada estará marcada por la tensión acumulada durante los últimos días en Oporto, donde activistas por el derecho a la vivienda mantienen desde el pasado fin de semana una movilización contra los elevados alquileres y las dificultades de acceso a una casa.

El movimiento denunció que una intervención policial en la madrugada del jueves causó heridas a 37 personas, dos de ellas graves, según cifras atribuidas a los organizadores.

Los activistas decidieron no pasar la noche del viernes al sábado en la plaza João I, epicentro de las protestas, por falta de condiciones, aunque anunciaron su regreso este sábado para participar en las movilizaciones a las 19.00 horas (18.00 GMT).

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La polémica alcanzó al primer ministro portugués, Luís Montenegro, quien aseguró el viernes haber visto imágenes de manifestantes en las que se proferían amenazas contra su vivienda familiar.

Montenegro negó, además, haber acusado de egoístas a quienes protestan por el acceso a la vivienda y precisó que sus críticas estaban dirigidas a partidos políticos, movimientos y organizaciones que, a su juicio, podrían tratar de importar a Portugal escenarios de inestabilidad.

La crisis de la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales de Portugal, especialmente en Lisboa y Oporto, las dos princcipales ciudades del país, donde el encarecimiento de los alquileres y de la compra de inmuebles dificulta el acceso a una residencia para amplios sectores de la población.

Las movilizaciones de este sábado se extenderán también a Funchal, en Madeira, y Faro, en el Algarve, donde diferentes organizaciones han convocado protestas contra el empobrecimiento y en defensa del derecho a la vivienda.