Presidente israelí se disculpa por teléfono a fotógrafa de EE.UU. agredida por colonos

"Como presidente del Estado de Israel, condeno enérgicamente esta violencia indignante y estremecedora, tanto el terrible ataque que ustedes sufrieron como otros graves incidentes de violencia, tales como el ocurrido hoy en Taybeh" (donde colonos agredieron a un grupo de políticos y diplomáticos de Francia, Bélgica y Polonia), dijo Herzog en un comunicado, en el que no usa el término "alborotadores violentos" para referirse a los colonos.

Además, insistió en que "el comportamiento despreciable de los autores de este ataque no representa a los ciudadanos ni a los valores del Estado de Israel" y dijo que las circunstancias "están siendo investigadas minuciosamente" para juzgar a los responsables.

El Gobierno de Israel facilita y permite el establecimiento de nuevos inicios de asentamientos en Cisjordania ocupada y proporciona a sus residentes caravanas, agua corriente e incluso drones y 'quads' con los que luego jóvenes suelen aterrorizar a las poblaciones palestinas próximas a las colinas que ocupan.

El hijo de Levine, Michael, confirmó hoy a EFE por vía telefónica que Herzog había llamado y preguntado por lo sucedido. Además, dijo que su madre tenía una costilla rota, además de cuatro vértebras y que esta mañana le habían hecho un injerto de piel en su mano izquierda, de la que podría perder la movilidad de un dedo.